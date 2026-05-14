Anderson Talisca'dan gündem olan paylaşım: Kariyerimin en zorlu sezonu
Fenerbahçe'nin yıldız oyunucusu Anderson Talisca'nın paylaşımı gündem oldu. Şampiyonluk hedefine ulaşılmayan sezona ilişkin ifadeler kullanan Brezilyalı oyuncu, gelecek sezona yönelik de sözlere yer verdi. Anderson Talisca, aldığı özel izinle Brezilya'ya gitti.
- Anderson Talisca, kariyerindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını ifade etti.
- Farklı pozisyonlarda oynamanın kendisini daha eksiksiz bir oyuncu yaptığını dile getirdi.
- Saha içindeki tüm sorumluluğu üstlendiğini ve bundan kaçmayacağını söyledi.
- Gelecek sezon şampiyonluk kazanmak istediğini vurguladı.
- Sakatalığı nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
- Bu sezon 45 maçta 27 gol ve 5 asist üretti.
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği öğrenilen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından sezonunu değerlendirdiği bir açıklama yaptı.
Brezilyalı futbolcu, kariyerindeki en zorlu sezonu geride bıraktığını dile getirdi.
Sezon boyunca farklı bölgelerde görev almasına vurgu yapan Anderson Talisca, "Bu, kariyerimin en zorlu sezonu oldu. Birçok farklı pozisyonda oynadım ve asıl pozisyonumda çok az süre aldım ancak tüm bunlar bir oyuncu olarak daha da gelişmeme ve daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Talisca, "Saha içindeki tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bundan asla kaçmayacağım" dedi.
Şampiyonluğu gelecek sezon kazanmak istediklerini vurgulayan Brezilyalı on numara, "Fenerbahçe forması giymek bir onurdur ve gelecek sezon şampiyonluk kazanmak için daha da sıkı mücadele edeceğim" sözlerine yer verdi.
Fenerbahçe'de sakatlık: Anderson Talisca'dan kötü haber
"GERİ DÖNECEĞİZ"
Anderson Talisca son olarak, "Tüm destekleri için takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve gerçek Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Anderson Talisca, sezonun son haftasındaki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Talisca, kulüpten aldığı özel izin sonrası Brezilya'ya gitmişti.
32 GOLE KATKI SAĞLADI
Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe'de 45 maçta forma giydi. Brezilyalı on numara bu süreçte 27 gol ve 5 asist üretti.