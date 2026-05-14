Aksaray'da can pazarı! İşçi servisi tırla çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün tıra arkadan çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre yaralanan 12 kişi hastaneye sevk edildi.
- Kaza, Aksaray-Konya Karayolu 30 kilometresi Yenikent civarında meydana geldi.
- Aksaray'dan Konya istikametine giden bir minibüs, önündeki tıra arkadan çarptı.
- Minibüs, Ankara Polatlı'ya mevsimlik tarım işçisi götürüyordu.
Kaza, Aksaray-Konya Karayolu 30 kilometresi Yenikent civarında meydana geldi. Aksaray'dan Konya istikametine seyreden ve Ankara Polatlı'ya mevsimlik tarım işçisi götüren İbrahim Ç. (35) idaresindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, önünde aynı istikamete giden Mehmet Ç. (60) yönetimindeki 42 SR 373 plakalı tıra arkadan çarptı.
12 KİŞİ YARALANDI
Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
DURUMU AĞIR OLANLAR VAR
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.