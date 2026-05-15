TÜürkiye Sigorta, 18-26 yaş arası gençler için BES ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı birleştiren dev kampanyasını duyurdu. Gençler, uygun ödeme şartları ve sabit prim avantajıyla hem yarınları için birikim yapacak hem de bugünün sağlık risklerine karşı “limitsiz” koruma altına alınacak.

Günümüzde gençler, sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir bakış açısına sahip. Eğitimden kariyere, sosyal yaşamdan kişisel hedeflere uzanan bu yolculukta genç yaşta atılan doğru adımlar, geleceğin en güçlü yatırımlarını oluşturuyor. Bu kapsamda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile sağlık sigortalarını bir araya getiren çözümler, gençlere bugünü ve yarını aynı anda güvence altına alma fırsatı sağlarken bütüncül bir koruma sunuyor.

Türkiye Sigorta’nın gençlere özel yeni kampanyası da tam olarak bu ihtiyaca yanıt veriyor. Türkiye Hayat Emeklilik bünyesinde BES’i bulunan veya yeni BES yaptıracak 18-26 yaş aralığındaki katılımcılar için sunulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), 9 bin 900 TL sabit primi ve 12 taksit imkânıyla erişilebilir bir model sunarken, “çifte avantaj” sağlayarak hem bugünü hem de geleceği güvence altına almayı mümkün kılıyor.

AYLIK 825 TL ÖDEME İLE KAPSAMLI SAĞLIK GÜVENCESİ

30 Eylül 2026’ya kadar devam edecek kampanya kapsamında katılımcılar, aylık 825 TL ödeme ile kapsamlı bir sağlık güvencesine sahip oluyor. Limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi hakkını içeren teminatlar sayesinde sigortalılar; SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde muayene, tetkik, görüntüleme ve fizik tedavi gibi birçok sağlık hizmetinden fark ücreti ödemeden, yalnızca katılım payı ödeyerek yararlanabiliyor.

BİRÇOK EK HİZMETTEN ÜCRETSİZ FAYDALANILIYOR

Sigorta kapsamı, klasik hastane hizmetleriyle sınırlı kalmayarak ek avantajlar da sunuyor. Diş ve göz muayenesi, check-up gibi birçok ücretsiz ek hizmetin yanı sıra online doktor hizmeti ve 7/24 pratisyen hekim desteği ile sigortalılar, ihtiyaç duydukları her an hızlı ve kesintisiz sağlık danışmanlığına erişim sağlayabiliyor.

Kampanyadan yararlanabilmek için BES, Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (GBB) veya Otomatik Katılım Sözleşmesi (OKS) ürünlerinden en az birine sahip olmak ve söz konusu sözleşmede aylık asgari 867 TL katkı payı ödemek yeterli oluyor.

“Sağlıkla BES’lenin” yaklaşımıyla hareket eden Türkiye Sigorta’nın gençlere özel bu kampanyası, gençlerin hem bugünlerini hem de yarınlarını güvence altına almalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Sağlık güvencesi ve uzun vadeli birikimi aynı çatı altında buluşturan kampanya, gençlerin erken yaşta daha planlı bir gelecek inşa etmelerine destek sunuyor.





