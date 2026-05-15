Tasarrufun kalesi oldu! BES’te emekli sayısı 500 bine dayandı
2003 yılında başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 23 yılda dev bir tasarruf ekosistemine dönüştü. Devlet katkısı, altın fonlarındaki yüksek getiri ve erken yaşta sisteme dahil olanlara sağladığı avantajlarla BES’e ilgi her geçen yıl artıyor.
- Sistemin önemli avantajları arasında aylık 5 bin liralık katkı payına eklenen yüzde 20 devlet katkısı bulunmaktadır.
- 20 yıllık süreçte yaklaşık 1,5 milyon liralık ana para yatırımı, devlet katkısı ve fon getirileriyle 3 milyon liranın üzerine çıkabilmektedir.
- Erken yaşta sisteme dahil olan katılımcılar, 30 yaşında giren ile 40 yaşında giren arasında emeklilik döneminde yüzde 60'a varan birikim farkı elde edebilmektedir.
- BES'te altın fonları, 1 trilyon 59 milyar liralık büyüklükle ilk sırada yer almaktadır ve son 10 yıllık getirisi yüzde 5 bin 347 seviyesine ulaşmıştır.
- 18 yaş altı katılımcı sayısı 2 milyonu aşmış durumdadır.
- Mart 2026 itibarıyla BES'ten emeklilik hakkını kullananların sayısı 500 bine yaklaşmıştır.
Türkiye’nin tasarruf ekosistemine 2003 yılında mütevazı bir başlangıç yapan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bugün Türkiye’nin en güçlü tasarruf kalelerinden biri konumuna yükseldi. Aradan geçen 23 yılda sadece bir birikim aracı olmaktan çıkan sistem; altın, döviz ve hisse senedi gibi geniş fon yelpazesiyle yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sunan profesyonel bir portföy yönetim merkezine dönüştü. Mayıs 2026 verileri, sistemin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
DEVLET DESTEKLİ KAZANÇ
Sistemin en önemli avantajları arasında devlet katkısı yer alıyor. Aylık 5 bin liralık katkı payına yüzde 20 devlet katkısı eklendiğinde, yıllık 60 bin liralık birikim 72 bin liraya ulaşıyor. Fon getirileriyle birlikte bu rakam daha da yükseliyor.
Uzun vadeli birikimlerde ise bileşik getirinin etkisi dikkati çekiyor. 20 yıllık süreçte yaklaşık 1,5 milyon liralık ana para yatırımı, devlet katkısı ve fon getirileriyle 3 milyon liranın üzerine çıkabiliyor.
Uzmanlar, BES’te zamanın en önemli unsur olduğuna işaret ederken, sisteme erken yaşta giren katılımcıların önemli avantaj elde ettiğini belirtiyor. Buna göre 30 yaşında sisteme dahil olan bir kişi ile 40 yaşında dahil olan biri arasında emeklilik döneminde yüzde 60’a varan birikim farkı oluşabiliyor.
ALTIN FONLARI ZİRVEDE
Fon tercihlerinde ise güvenli liman arayışı öne çıkıyor. BES’te altın fonları, 1 trilyon 59 milyar liralık büyüklükle ilk sırada yer alıyor. Son 10 yıllık verilere göre altın katılım fonlarının getirisi yüzde 5 bin 347 seviyesine ulaştı.
Hisse senedi fonları, uzun vadeli büyüme hedefleyen yatırımcıların ilgisini çekerken, para piyasası fonları da likidite ihtiyacına yönelik tercih ediliyor.
Öte yandan çocuklar için BES’e olan ilgi de artıyor. 18 yaş altı katılımcı sayısı 2 milyonu aşarken, ailelerin çocuklarının geleceğine yönelik uzun vadeli birikim planlarına yöneldiği görülüyor.
Mart 2026 itibarıyla BES’ten emeklilik hakkını kullananların sayısının 500 bine yaklaşması ise sistemin olgunlaşma sürecini ortaya koyan önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor.