Mayıs ayının son günlerine doğru ara zam soruları gündeme geldi. Vatandaşlar, "Temmuzda ara zam yapılacak mı?" sorusuna yönelik yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte ara zam ile ilgili yapılan son açıklamalar...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Savaş kaynaklı gelişmelerin dezenflasyon sürecini etkilediğini belirten Karahan, yıl sonu tahminlerinin güncellediğini açıkladı. 2026 ara hedef yüzde 16'dan 24'e çıktı. 2027 ara hedefi yüzde 9'dan yüzde 15'e yükseldi. 2028 ara hedefi de yüzde 8'den yüzde 9'a çıktı. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı, ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Enflasyona ezilmek istemeyen çalışanlarda ara zam beklentisi de yükseldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçen gün yaptığı açıklamada gündemde bir ara zam olmadığını ifade etmişti. Güler, "Şu an da hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullanmıştı.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarını 2025 aralık ayında tamamlamış, 1 Ocak itibariyle asgari ücrete artış gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılındaki toplantısında, bölgesel düzeyde asgari ücret tespitine son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi.

Böylece asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmeye başlandı.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği bu yapı, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



