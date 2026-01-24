Görevden alınan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Kararın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karar sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır." diyerek Özer'e destek vermişti. Özer de yaptığı son açıklamada Bahçeli'ye teşekkür ederek "Biz artık icraat bekliyoruz. İttifak ortaklarının artık bu hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz" dedi.

Özer'e verilen hapis cezasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak bir açıklama gelmişti. Kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini vurgulayarak sorunlu olduğunu belirten Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Terörsüz Türkiye hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

"BU KARARIN MAŞERİ VİCDANDA HİÇBİR KARŞILIĞI YOKTUR"

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın maşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

"KARAR SORUNLUDUR"

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

Ahmet Özer'den Bahçeli'ye cevap: İcraat bekliyoruz

AHMET ÖZER'DEN BAHÇELİ'YE CEVAP

Ne diyeceği merak edilen Ahmet Özer'den Bahçeli'nin açıklamalarına cevap geldi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada Bahçeli'ye sözleri için teşekkür eden Özer, "Tabii ki gerçeği söylemiş. Tabii ki bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiği bizzat iktidarın ortağının ağzından tescillidir." dedi.

Özer sözlerine şöyle devam etti:

"ARTIK İCRAAT BEKLİYORUZ"

"Beklentimiz şu. Sayın Bahçeli de, Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hukuka dair hepimizin de altına imza atacağı doğruları söylüyorlar. Ama biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık bunun uygulamalarını bekliyoruz. O nedenle bunları tabii ki önemsiyoruz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ittifak ortaklarının da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz."

