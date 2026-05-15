TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, ilkini Şubat ayı içerisinde ABD'de Georgetown Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği “Dış Politika Söyleşileri” kapsamında, yurt içi ve yurtdışında yapmış olduğu söyleşilerin dördüncüsünü Gazi Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelerek gerçekleştirdi.

“Yeni Uluslararası Sistem Arayışında Kutup Başı Olarak Türkiye” adlı söyleşi programı, Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlendi.

Öğrenci ve akademisyenlerin çok yoğun ilgi gösterdiği programa, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal’ın yanı sıra üniversitenin rektör yardımcıları, dekanları, müdürleri ve idari personeli katıldı.

Fuat Oktay: “Daha adil bir dünya’ talebi Türkiye’yi güvenilir bir ortak hâline getirdi”

REKTÖR ÜNAL’DAN SÖYLEŞİ PROGRAMINDAN DOLAYI FUAT OKTAY’A TEŞEKKÜR

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, “Sayın Fuat Oktay’ın gerek Türk bürokrasisinde ve Cumhurbaşkanlığında üstlendiği önemli hizmetlerle gerekse TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak Türkiye’nin dış politika hedeflerinin kurumsal düzeyde güçlendirilmesine yönelik çalışmalarıyla ülkemize değerli katkılar sunduğunun altını çizerek programa katılımları için Fuat Oktay’a teşekkür etti.

“ULUSLARARASI SİSTEMLER KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEDE YETERSİZ KALDI”

Birinci Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise konuşmasında; mevcut uluslararası sistemlerin neden sorgulandığı, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Bankası gibi uluslararası sistemlerin küresel sorunlara çözüm üretmede neden yetersiz kaldığı ve Türkiye’nin bu hususta nasıl önem kazandığı konuları üzerinde durdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin mevcut veto mekanizmalarıyla karar alamayan, çözüm üretemeyen bir konuma geldiği örneğini veren Fuat Oktay, dünyada yeni savaşların önüne geçilemediği ve uluslararası topluma etkili bir koruma sağlanamadığının altını çizdi. Uluslararası sistemlerin hukukun üstünlüğünden ziyade gücün üstünlüğünü gözeten konuma geçtiklerini belirten Oktay, bu hususun bir meşruiyet krizine dönüştüğünü kaydetti.

“ÜLKEMİZ YENİ BİR ULUSLARARASI SİSTEM ARAYIŞINDA BİR KUTUP MERKEZİ HÂLİNE GELDİ”

Küresel sorumluluk anlayışıyla ülkemizin yeni bir uluslararası sistem arayışında güven teşkil ederek bir kutup merkezi hâline geldiğini vurgulayan Fuat Oktay, bu güvenin, ülkemizin siyasi istikrarından, dış politikasındaki ilkeli duruşundan ve toplumsal dinamizminden kaynaklandığını öne sürdü.

“DAHA ADİL BİR DÜNYA’ TALEBİ TÜRKİYE’Yİ GÜVENİLİR BİR ORTAK HÂLİNE GETİRDİ”

Oktay, Türkiye’nin; Gazze soykırımı, Ukrayna-Rusya savaşı, Kırım’ın ilhakı ve İran savaşında sürdürdüğü istikrarlı duruşunun, lider demokrasisisin, jeopolitik öneminin, savunma sanayiindeki başarılarının ve mütemadiyen arkasında durduğu “daha adil bir dünya” talebinin, onu güvenilir bir ortak hâline getirdiğini kaydetti.

“SİZLER, BİR AYAĞIMIZI ANADOLU’YA SAĞLAM BASACAK, DİĞERİYLE DE TÜM DÜNYAYI DOLAŞACAKSINIZ”

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Fuat Oktay “üniversite gençliğinin, yarının diplomatları, bilim insanları ve yöneticileri olarak lider bir ülkenin temsilcileri olduğunu” dile getiren Fuat Oktay, pergel metaforunu örnek vererek “sizler, bir ayağımızı Anadolu’ya sağlam basacak, diğeriyle de tüm dünyayı dolaşacaksınız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLER SORDU FUAT OKTAY CEVAPLADI

Program, açış konuşmalarından sonra, Prof. Dr. Bülent Aksoy moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi ile devam etti. Fuat Oktay, söyleşisinin ardından özellikle öğrenci ve akademisyenlerden gelen soruları cevapladı.

Soru-cevap bölümünün ardından Rektör Prof. Dr. Uğur Ünal, Fuat Oktay’a teşekkür plaketlerini takdim etti. Söyleşi programı, çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.

