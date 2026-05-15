İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 ve 17 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı.

10 Mayıs'ta İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdülbaki Demirel (16) ve Savaş I. (15) isimli çocuklara saldırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çıkan kavgada Abdülbaki Demirel ve Savaş I.'nın bıçakla yaralanması, kaldırıldıkları hastanede Demirel'in hayatını kaybetmesiyle ilgili harekete geçti.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Çalışma kapsamında bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. ve M.A.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

İstanbul'da suça sürüklenen çocuk dehşeti! 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklı kavgada öldürüldü

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga anları ve çocukların bıçaklanması çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası