İstanbul'da suça sürüklenen çocuk dehşeti! 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklı kavgada öldürüldü
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 ve 17 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı.
- 10 Mayıs'ta Büyükçekmece'de dört çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
- E.B. (16) ve M.A.D. (17), Abdülbaki Demirel (16) ve Savaş I. (15) isimli çocuklara bıçakla saldırdı.
- Saldırı sonucu Abdülbaki Demirel hastanede hayatını kaybederken, Savaş I. yaralandı.
- Olayla ilgili gözaltına alınan E.B. ve M.A.D. tutuklandı.
- Kavga anları ve bıçaklanma olayları güvenlik kameralarına yansıdı.
10 Mayıs'ta İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdülbaki Demirel (16) ve Savaş I. (15) isimli çocuklara saldırdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çıkan kavgada Abdülbaki Demirel ve Savaş I.'nın bıçakla yaralanması, kaldırıldıkları hastanede Demirel'in hayatını kaybetmesiyle ilgili harekete geçti.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Çalışma kapsamında bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. ve M.A.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan yaşanan kavga anları ve çocukların bıçaklanması çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.