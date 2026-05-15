İhlas Haber Ajansı
Samsun’da sır olay! Yaşlı kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Samsun’da dün öğle saatlerinde evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir ırmak kenarında ölü bulundu.
Özetle DinleSamsun’da sır olay! Yaşlı kadın ırmak kenarında öl...
Kaydet
3. Sayfa 1 dk önce
Samsun Terme'de evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir, Miliç Irmağı kenarında hareketsiz bulundu.
- Gülhanım Tecir, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.
- Ailesi akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamadı.
- Vatandaşlar, Miliç Irmağı kenarında hareketsiz yatan birini görerek durumu 112'ye bildirdi.
- Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Gülhanım Tecir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
- Olay yeri incelemesinin ardından Gülhanım Tecir'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir’den ailesi akşam saatlerine kadar haber alamadı.
IRMAK KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
Bölgede bulunan Miliç Irmağı’nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar olayı 112 acil servise bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonucu Gülhanım Tecir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gülhanım Tecir’in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR