Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri yeniden gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hangi illerde hesaplara geçtiği merak ediliyor. Vatandaşlar, bulundukları illere göre ödeme durumlarını e-Devlet ve banka hesapları üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, hangi illerde ödemeler başladı? İşte Evde Bakım Yardımı yatan iller sorgulama ekranına ilişkin detaylar…

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Mayıs ayı evde bakım maaşlarının yattığı bilgisini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, “Hali hazırda 518 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.



