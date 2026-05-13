Reuters’ın haberine göre Suudi Arabistan, tarihinde bir ilke imza atarak İran topraklarına gizli hava harekatı düzenlediği ortaya çıktı.

Bölgede 28 Şubat’tan bu yana süren küresel savaşta sular durulmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran topraklarındaki Lavan Adası’nı bombaladığının ortaya çıkmasının ardından, bölgeden dünyayı sarsacak ikinci bir gizli operasyon itirafı geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra bir Körfez ülkesinin daha İran'ı vurduğu ortaya çıktı

SUUDİ SAVAŞ JETLERİNDEN İRAN TOPRAKLARINA BOMBARDIMAN

Konuya yakın iki Batılı ve iki İranlı yetkilinin doğruladığı gizli operasyon, Mart ayı sonlarında Suudi Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. Riyad, füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil havalimanları ile petrol tesislerini hedef alan İran’a, kendi topraklarında doğrudan cevap vermek istedi.

Riyad, savaş jetlerinin İran’ı bombalamasının hemen ardından Tahran’ı doğrudan bilgilendirerek, "Saldırılara devam ederseniz misillemenin dozu artacak" uyarısında bulundu.

Nitekim Suudi Arabistan’a yönelik haftalık 105’i bulan İHA ve füze saldırıları, gizli restleşmenin ardından nisan başında kesilerek 25’e kadar düştü.

MOSSAD VE SHIN BET ŞEFLERİ BAE’DE GİZLİ SAVAŞI YÖNETİYOR

Körfez’deki gizli savaşın bir diğer ayağı ise istihbarat savaşlarıyla örülüyor. Mossad Başkanı David Barnea ve Shin Bet şefi David Zini’nin, İran’a karşı yürütülen operasyon kapsamında BAE’ye benzeri görülmemiş gizli ziyaretler gerçekleştirdiği görüldü.

İsrail’in BAE’ye acil lazer savunma sistemleri sevk ettiği koordinasyon hattı, Körfez emirliklerinin İran’a yönelik doğrudan hava saldırılarını bizzat İsrail istihbaratıyla birlikte planlı şekilde ilerliyor.

KULLANILAN VEKİL GÜÇLER

İran, Suudi Arabistan ile vardığı gizli mutabakat sonrası doğrudan saldırılarını kısıtlasa da vekil güçlerini devreye sokmaktan geri durmadı. Riyad, nisan ayında topraklarına düşen son füzelerin İran’dan değil, Irak üzerinden ateşlendiğini tespit edince diplomatik krizi tırmandırdı ve 12 Nisan'da Irak Büyükelçisi’ni çağırarak sert bir protesto notası verdi.

