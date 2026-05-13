Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup’ta son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselmeye hak kazanırken, son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.

Toplam 9 hafta sürecek turnuvada, medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım gruplardan çıkma mücadelesi verdi. Grup aşamasında Habertürk, TYT Türk, GZT, Kontraspor ve TürkMedya aldığı sonuçlarla organizasyona veda ederken son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

BASIN TURNUVASI’NDA SON 16 TURU BAŞLIYOR

Medya kurumlarının kıran kırana mücadele ettiği BasınCup’ta son 16 turu karşılaşmaları başlıyor.

A Grubu’nu zirvede tamamlayan NTV 5’te 5’le yoluna devam ederken Haber Global, Beyaz Futbol ve İletişim Platformu son 16 turuna yükselmeyi başardı.

B Grubu’nun iddialı takımlarından XTG Spor, ikinci sırada üst tura yükselirken çeyrek final için HaberGlobal ile kozlarını paylaşacak. Grubun bir diğer iddialı takımı Yeni Şafak ise İletişim Platformu ile oynayacak.

C Grubu’nda ise Anadolu Ajansı, TRT World Press, TRT International ve DHA gruplardan çıkarak son 16 turuna yükseldi.

D Grubu'nu Turkuvaz Medya zirvede tamamlarken, Tivibu Spor, TRT İç Yapımlar ve CNBC-E üst tura çıkmayı başardı.

BASINCUP SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Haber Global - XTG Spor

TRT International - Tivibu Spor

İletişim Platformu - Yeni Şafak

DHA - Turkuvaz Medya

NTV- Akit Medya

Anadolu Ajansı - CNBC-E

Beyaz Futbol - TV Net

TRT World Press - TRT İç Yapımlar

FİNAL MÜSABAKASI 7 HAZİRAN’DA OYNANACAK

Organizasyonunun, medya mensupları arasında dayanışmayı artırması ve kurumlar arası iletişime katkı sağlaması hedefleniyor. Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

