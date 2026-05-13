2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım devam ederken milyonlarca üniversite adayı gözünü ÖSYM’den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevirdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenmek için sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

YKS için geri sayım başlarken sınav giriş belgeleri ile sınava girecek adaylar sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Geçen yıl TYT ve AYT oturumlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmemişti. YDT oturumunda ise son giriş saati 15.30 olarak uygulanmıştı. Adayların sınav giriş belgeleri ve T.C. kimlikleri ile beraber belirtilen saatlerde sınav merkezlerinde olmaları gerekecek. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak 2026?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınava giriş belgeleriyle birlikte adaylar hangi okulda ve hangi salonda sınava katılacaklarını öğrenebilecek.

ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında YKS sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Yani 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar için giriş belgelerinin Haziran ayının ortalarında yayımlanacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan 2025 YKS’de sınav giriş belgeleri 11 Haziran tarihinde erişime açılmıştı.

TYT, AYT VE YDT GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

YKS adayları sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.

YKS SINAV NE ZAMAN 2026?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te uygulanacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu da saat 15.45’te başlayacak.

YKS (TYT, AYT, YDT) BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2026 YKS başvuru süreci 6 Şubat 2026 tarihinde başladı. Başvurular 2 Mart 2026 tarihine kadar devam etti.

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve üniversite adayları puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

