Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavları, 9-10 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasıyla birlikte öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bahar dönemi sınav sonuçları da online olarak görüntülenebilecek. Peki, AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sonuçların genellikle sınav sürecinin tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan 2026 bahar dönemi final sınavları dikkate alındığında, sonuçların 20-25 Mayıs tarihleri arasında ilan edilmesi öngörülüyor.

AÖF SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak istenen bilgileri sisteme girin. Panelde yer alan "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak notlarınızı görüntüleyin.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav takvimi yıllık olarak paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda 2025-2026 AÖF bahar dönemi yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.

