Güney Kutbu’nda patlak veren salgının ardından yürütülen araştırmada, hantavirüsün koronavirüsün aksine oldukça yavaş mutasyona uğradığı belirlendi. Gemide enfekte olan 6 yolcudan alınan genetik materyalin, daha önce Arjantin’de görülen Andes hantavirüsü varyantıyla neredeyse birebir örtüşüyor.

Güney kutbu seferini yapan "MV Hondius" keşif gemisinde patlak veren ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan hantavirüs ile ilgili ilginç çalışmaya imza atıldı.

Bilim insanları, enfekte olan 6 yolcudan alınan genetik materyali uluslararası veri tabanlarıyla karşılaştırdı.

Gemideki virüs, Ağustos 2018'de Arjantin'in San Martín de Los Andes kentinde görülen Andes hantavirüsü varyantıyla genetik olarak neredeyse birebir örtüşüyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞ KANITLANDI

Genetik uzmanı Dr. Salmo Raskin, incelenen 6 hastanın da tamamen "aynı" viral RNA dizisine sahip olduğunu açıkladı.

Uzmanlara göre hantavirüs, koronavirüsün aksine oldukça yavaş mutasyona uğruyor. Bu nedenle yıllar önce tespit edilen vakalarla günümüzde görülen vakalar arasında dikkat çekici bir genetik farklılık bulunmuyor.

Hantavirüsün genetik haritası ortaya çıktı: Mutasyon hakkında neler biliyoruz?

BİR YOLCU "YAPAY AKCİĞER"E BAĞLANDI

Salgının bilançosu ise ağırlaşıyor. Gemide hayatını kaybeden Hollandalı bir çift ve bir Alman yolcunun ardından, Paris’te tedavi gören 65 yaşındaki Fransız bir kadının durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Hantavirüsün genetik haritası ortaya çıktı: Mutasyon hakkında neler biliyoruz?

STANFORD UZMANINDAN HANTAVİRÜS REÇETESİ

MV Hondius gemisindeki hantavirüs salgını "Yeni bir pandemi mi kapıda?" sorusunu akıllara getirirken, Stanford Health Care Enfeksiyon Önleme Tıbbi Direktörü Dr. Jorge Salinas’tan yüreklere su serpen bir açıklama geldi.

Jorge Salinas "Seyahat planlarınızı iptal etmeyin" diyerek 4 önemli madde yayımladı.

"KENTLİ FARELER TAŞIYICI DEĞİL"

Hantavirüs genellikle yabani kemirgenlerden insanlara bulaşıyor. Dr. Salinas, şehirlerdeki ev farelerinin bu virüsün olağan taşıyıcısı olmadığını, riskin daha çok kırsal alanlardaki, dağ kulübelerindeki veya uzak çiftliklerdeki yabani farelerle temas durumunda doğduğunu kaydetti. İnsanlar genellikle bu hayvanların atıklarıyla kirlenmiş havayı soluyarak enfekte oluyor.

Güney Amerika’da görülen "And virüsü" , insanlar arasında bulaştığı belgelenen tek tür olsa da Dr. Salinas bunun verimsiz bir geçiş olduğunu söyledi. Grip veya COVID-19’un aksine hantavirüsün insanlar arasında yayılmak için evrimleşmediğini belirten uzman, virüsün sadece belirti gösteren kişilerle çok yakın temas kurulduğunda bulaşabileceğini, ancak geniş kitlelere yayılmasının beklenmediğini ifade etti.

SEYAHAT RİSKİ İHMAL EDİLEBİLİR DÜZEYDE

Dr. Salinas, bir yolcu gemisinde veya uçakta bu virüse yakalanma riskinin "sıfıra yakın" olduğunu ileri sürdü. Gemi salgınının gerçekleşmesi için bir yolcunun Arjantin’de enfekte bir kemirgenle temas etmesi gibi çok düşük ihtimalli bir zincirin gerektiğini belirten uzman, "Gemi seyahatinde başka bir şeye yakalanma riskiniz hantavirüsten çok daha yüksek" dedi.

Hantavirüsün genetik haritası ortaya çıktı: Mutasyon hakkında neler biliyoruz?

DOĞAYA MÜDAHALE VİRÜSLERİ TETİKLİYOR

Hantavirüsün, Ebola ve kuş gribi gibi hayvanlardan insanlara sıçrayan hastalıklar listesinin bir parçası olduğunu hatırlatan Salinas, insanların hayvanların alanlarına daha fazla girmesinin ve iklim değişikliğinin bu süreci hızlandırdığını söyledi. Uzman, "Bu salgın sona erecek ama bu son olmayacak. Hayvan popülasyonları arasındaki virüs trafiğini daha iyi anlamalıyız" uyarısında bulundu.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Virüs genellikle fare, sıçan ve diğer kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonrası bulaşıyor. İnsanlar çoğunlukla havaya karışan enfekte parçacıkları soluyarak hastalanıyor.

İNSANLAR ARASINDA YAYILIYOR MU?

Hantavirüslerin büyük kısmının insanlar arasında bulaşmadığı biliniyor. Ancak Andes virüsü, nadir de olsa insandan insana bulaşabilen tek hantavirüs türü olarak öne çıkıyor.

ANDES VİRÜSÜ NEDEN COVID-19 GİBİ GÖRÜLMÜYOR?

Uzmanlara göre Andes virüsünün yayılması için uzun süreli yakın temas, kalabalık ve kötü havalandırılan ortamlar gerekiyor. COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ise hava yoluyla çok daha hızlı yayılabiliyordu.

BELİRTİLERİ NELER?

İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, mide bulantısı ve yorgunluk yer alıyor. Bazı vakalarda enfeksiyon ağır akciğer sendromuna dönüşebiliyor.

KULUÇKA SÜRESİ NE KADAR?

DSÖ’ye göre semptomlar son temasın ardından 42 güne kadar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle temaslı kişiler uzun süre takip ediliyor.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK Mİ?

Andes virüsünün neden olduğu hantavirüs akciğer sendromunda ölüm oranı yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor. Ancak uzmanlar, yüksek ölüm oranının tek başına bir virüsü pandemi tehdidine dönüştürmediğini yineledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası