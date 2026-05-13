Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Yeni fiyat sonrası üreticiler kilogram başına yapılacak ödemeyi araştırmaya başladı.

Çay üreticilerinin merakla beklediği 2026 yaş çay alım fiyatı belli oldu. ÇAYKUR’un bu yıl da yüksek miktarda alım yapmayı hedeflediği açıklanırken, yeni fiyat artışı Karadeniz’de gündemin ilk sıralarına yerleşti.

2026 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Geçen yıl kilogram başına 25,44 lira olarak açıklanmıştı. Bakanlık açıklamasında ÇAYKUR’un 2025 yılında 49 fabrikada toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı hatırlatıldı. 2026 sezonunda da benzer seviyede alım hedeflendiği belirtilirken, üreticilere “hayırlı ve bereketli olması” temennisinde bulunuldu.

Çay sezonunun başlamasına kısa süre kala açıklanan yeni alım fiyatı hem üretici hem de sektör açısından önemli bir referans oluşturacak. Uzmanlar, yaş çay fiyatındaki artışın kuru çay fiyatlarına da ilerleyen dönemde yansıyabileceğini ifade ediyor.

ÇAYKUR BU YIL NE KADAR YAŞ ÇAY ALACAK?

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı.

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

