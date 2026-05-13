Kaydet

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kuralları hiçe sayan sürücülere göz açtırılmadı. Hız sınırı ihlali, sol şerit işgali, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmamak gibi çeşitli nedenlerle bin 346 araca idari para cezası kesilen detaylı denetimlerde 40 bini aşkın araç sorgulanırken, otoyol güvenliğini sağlamaya yönelik bu uygulamaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası