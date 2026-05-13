Kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılarak Rus ekibi Zenit'e imza atan Jhon Duran'ın adı Galatasaray'la anılıyor. 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü ve menajeri Jonathan Herrera'nın, İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, art arda 4'üncü toplamda 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunun ilan edilmesi sonrası, "Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular, şimdi 'Galatasaray'a gelebilir miyiz' diye haber yolluyor. İsim söylemeyeyim, anlayan anlar" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Söz konusu ismin, Fenerbahçe'den devre arasında ayrılan Jhon Duran olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Sporx'te yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı futbolcu ve temsilcisi Jonathan Herrera, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Duran'ın bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da bulunuyor.

Jhon Duran

FENERBAHÇE VE ZENIT PERFORMANSI

Zenit ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu, Rus kulübüyle 9 maça çıktı ve 321 dakikada 2 gol kaydetti. Jhon Duran, Fenerbahçe'de ise 21 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

