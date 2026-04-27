Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan büyük umutlarla kiraladığı ancak devre arasında yollarını ayırma kararı aldığı Jhon Duran, eski takımının Galatasaray karşısında 3-0 mağlup olduğu maç sonrası sosyal medya hamlesiyle gündeme oturdu. Kolombiyalı santrforun yorumu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

Jhon Duran, Fenerbahçe'de çıktığı 20 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

SANCHEZ'E "ALEV"Lİ DESTEK

Galatasaray'ın sahasında 3-0 kazandığı kritik maçın ardından Kolombiyalı futbolcudan sürpriz yorum geldi. Jhon Duran'ın, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi gönderisine, alev emojisi atarak destek vermesi dikkat çekti.

DURAN'IN FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLME NEDENİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ""Duran, çok yetenekli. Ancak ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam, takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef uyum sorunu vardı. Duran'la devam esek takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim' demesi bardağı taşıran son damla oldu" şeklinde konuşmuştu.

