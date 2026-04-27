Saran'ın "takıma ihanet" dediği yıldızdan çıldırtan hamle: Derbi sonrası tepki çekti
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan büyük umutlarla kiraladığı ancak devre arasında yollarını ayırma kararı aldığı Jhon Duran, eski takımının Galatasaray karşısında 3-0 mağlup olduğu maç sonrası sosyal medya hamlesiyle gündeme oturdu. Kolombiyalı santrforun yorumu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini topladı.
- Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan derbiyi 3-0 kazandı.
- Jhon Duran, Galatasaraylı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisiyle yorum yaptı.
- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Duran'ın uyum sorunu yaşadığını ve takımı kendi önünde gördüğünü belirtmişti.
- Sadettin Saran, Duran ile devam etmenin takıma ihanet olacağını ifade etti.
- Jhon Duran'ın son olarak 'Bükreş'e gitmeyeceğim' demesinin devam etmeme nedeni olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran'ın, RAMS Park'taki Galatasaray derbisi sonrası gece yarısı yaptığı sosyal medya hamlesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
SANCHEZ'E "ALEV"Lİ DESTEK
Galatasaray'ın sahasında 3-0 kazandığı kritik maçın ardından Kolombiyalı futbolcudan sürpriz yorum geldi. Jhon Duran'ın, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi gönderisine, alev emojisi atarak destek vermesi dikkat çekti.
DURAN'IN FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLME NEDENİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ""Duran, çok yetenekli. Ancak ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam, takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef uyum sorunu vardı. Duran'la devam esek takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim' demesi bardağı taşıran son damla oldu" şeklinde konuşmuştu.