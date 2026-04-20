Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık sözleşmesini feshederek takımdan gönderdiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Rus ekibi Zenit'te formayı unuttu.

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer edilen ancak disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan gönderilen Jhon Duran, Rus ekibi Zenit'te de tutunamadı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sarı lacivertlilerde hayal kırıklığına uğratan ve disiplinsiz tavırları soruna neden olan futbolcunun sözleşmesi ara transfer döneminde feshedilmişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rus Premier Lig ekiplerinden Zenit'in yolunu tutan 22 yaşındaki forvet, burada da beklentilerin çok uzağında.

Jhon Duran (Ortada)

DURAN FORMAYI UNUTTU

Kolombiyalı golcü, Rus ekibinin ligde oynadığı son 3 maçın sadece 1'inde kadroya dahil edildi. Kadroya alındığı maçta hiç süre bulamayan Duran, son olarak 22 Mart'ta oynanan Dinamo Moskova maçında 3 dakika forma giydi. Jhon Duran, Zenit formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gollük performans sergiledi.

Jhon Duran

"KENDİNİ TAKIMIN ÖNÜNDE GÖRÜYORDU"

Jhon Duran ile yolların ayrılmasına ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim' demesi bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullanmıştı. Sarı lacivertli kariyerinde 21 maçta forma giyen Kolombiyalı golcü, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

