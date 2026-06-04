Aramızda kalsın!

- Ödevini niye yapmadın oğlum?

- Yapmadım işte hocam. Dümdüz yapmadım.

- Niye fısıldıyorsun oğlum? Doğru dürüst konuşsana.

- Ödev öğrenciyle hoca arasındadır. Ulu orta konuşmaya gerek yok hocam. Aramızda kalabilir yani.

- Ha, anladım. Arkadaşlarına mahcup olmak istemediğin için kısık sesle konuşuyorsun.

- Yoo, ne alaka? Ben niye mahcup olacakmışım? Asıl ödev yaptığını anlatıp duranlar mahcup olsun.

- Nasıl yani?

- Teneffüste her türlü naneyi yiyorlar, derse girince "Ödevimi yaptım" diye caka satıyorlar. Bu şekilcilik midemi bulandırıyor hocam. Eğitimin içini boşalttılar resmen. Beni okuldan ve derslerden soğuttular.

- Bir dakika ya! Sen şimdi ödevi yapmadığın için suçluluk mu hissediyorsun gurur mu? Anlayamadım ben. Tamam, ödevini ihmal etmiş olabilirsin. Ama başının biraz önde olması gerekmiyor mu oğlum bu durumda? Hani biraz mahcubiyet falan…

- Hayır! Ne münasebet! Ben niye mahcup olacağım? Dürüstçe ödevimi yapmadığımı söylüyorum işte. Gösteriş için ödev yapanlara bakıp beni kınamayın hocam! Benim defterim temiz.

- Evet oğlum, defterin tertemiz maşallah. Bir cümle bile yazmamışsın. Ben de sana tertemiz bir sıfır veriyorum.

- Karneye yansıyacak mı hocam?

- Her türlü.

- Nasıl yani? Rüşvet yiyenler, kul hakkına girenler, çakarlı araçla emniyet şeridine dalanlar varken ben sırf bir ödevi yapmadım diye sıfır alıyorum öyle mi? Bravo hocam. Size bir şey demiyorum!

- Oğlum, arabanda çakar yok diye ben niye sana yapmadığın ödevden tam puan vereyim? İyi misin sen? Bu kadar konuşacağına oturup ödevini yapsaydın ya!

- Ben ödeve inanmıyorum hocam.

- E baştan söylesene şunu. Okula inanıyor musun peki?

- Okula inanıyorum ama ödev, karne, diploma falan bence gereksiz. Bu iş gönül işidir hocam. Zorlamayla olmaz!

- Madem ödeve, karneye inanmıyorsun, bu okulda işin ne evladım? Yırt öğrenci kartını, sildir kaydını, istediğini yap sonra. Sen mezuniyetten sonraki hayata da inanmıyorsundur şimdi?

- Ne münasebet! İnanıyorum tabii ki! Elhamdülillah öğrenciyim ben hocam. Benim dedem ödevlerini hiç aksatmazdı. Ama siyasal eğitim beni dersten, ödevden soğuttu. Çakarlı arabalar, adam kayırmalar, taciz olayları falan...

- Ee? Ne yapacağız şimdi yani?

- Onlara sıfır verin, beni geçirin.

- Tövbe estağfirullah ya! Oğlum sen bana imtihan mısın?

- Evet hocam. Sadece size değil bütün ülkeye imtihanım ben. Ama aramızda kalsın.

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