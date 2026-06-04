Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konut müjdesi geldi. Kurum, "5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek" dedi. Konutlar, "açık satış" yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan başvuru demeyelim Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Satış şartı şu; eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın. Yani %80'lere gelsin, %90'lara gelsin. Bilhassa alt gelir ve orta gelir dediğimiz vatandaşlarımız bu erişilebilir konutlara sahip olsun.

17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.

Tabi fiyatlar da çok yüksek olmayacak. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle; 3+1 konut 3.3 milyon... Yani oldukça erişilebilir. TOKİ'nin ödeme sisteminde biz bankaya yönlendirmediğimiz, kendimize, devlete borçlanma yaptığımız için süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz. Borç kapatana, taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz.

Bakan Kurum'dan yeni müjde! 64 kentte 20 bin konut satışa çıkacak

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM

En kritik nokta zannediyorum tamamen peşin alabilirsiniz. %25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşinatım var diyebilirsiniz. Ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz, kalan tutar 72 ay vadeye bölünecek. 'Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim' diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşımızın erişebileceği, konut satın alabileceği bir plan.

Bakan Kurum'dan yeni müjde! 64 kentte 20 bin konut satışa çıkacak

İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK KONUT!

Bilhassa metropollerde kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz. Ve bu kapsamda İstanbul'da 15 bin, Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut projesi başlatacağız. İlk teslimleri de inşallah Eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Aynı sosyal konutta olduğu gibi şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Ve burada da kriterler koyacağız. Kontenjanlar ayıracağız. Yani işte burada alt gelir grubu vatandaşlarımıza sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. İşte emeklilerimiz olacak, memurlarımız olacak. Üç yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve üç yıl sonrasında zaten hani projesinin biteceğini öngörüyoruz. Başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira ve konut fiyatlarını düşürmek."

KONUT FİYATLARI

Konut satış fiyatları illere ve dairelerin büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Yüzde 25 peşin indiriminin uygulandığı senaryoda; 2+1 konutların fiyatı 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL, 3+1 konutların fiyatı ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

Kurum'un diğer açıklamaları şu şekilde:

(Site aidatları) Denetim mekanizması kuruyoruz, site yönetim şirketlerini sınıflandırıyoruz. Bunu da Meclis'e göndereceğiz.

(Depozito Yönetim Sistemi uygulaması) 81 ilde 973 ilçede makinelerimiz, depozito iade noktalarımız olacak.

(Hobi bahçeleri) Hem tarım alanları korunacak hem vatandaşlarımızın ihtiyacına kanun çerçevesinde yardım etmeye gayret edeceğiz. Çalışma yakında hayata geçirilecek.

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