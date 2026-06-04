CHP içindeki koltuk kavgasına 'uzlaşma' çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e ise sert çıktı. Özel'in milli değerleri suistimal ettiğini belirten Bahçeli, "Özel’in devlet adabında kopuk; Türk milletini provoke eden görünüşte “ergen devrimciliği” ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP içinde yaşanan krize dair önemli açıklamalarda bulundu. Sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, mahkeme kararını tanımadığını ilan eden Özgür Özel'e de sert çıktı.

Türkgün'e konuşan ve "Taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli" diyen Bahçeli, "Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir yürüyüşleri Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir. Zira Gazi Meclis ve Anıtkabir, siyasetin aktüel tartışmalarının dışında, Türk milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden millî hafıza mekânlarıdır." ifadelerini kullandı.

"POLİTİK AMAÇLAR UĞRUNA MİLLİ KAHRAMANLARI SUİSTİMAL EDİLDİ"

Özel'in tehlikeleri davranışlara imza attığını belirten MHP lideri şöyle devam etti: Türk milletinin müşterek değerlerini ifade eden millî hafıza mekânlarında yaptığı politik açıklamalarla Özel, demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk mirasının yegâne temsilcisi olarak kendisini göstermeyi amaçlamaktadır. Zira bütün Türk gençliğinin kalbine nakşettiği Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini, Anıtkabir’de okutması Atatürk üzerinden toplumu ayrıştırma politikasının ve mizanseninin tehlikeli bir parçası olmuştur.

Politik amaçlar uğruna millî hafıza mekanlarının ve millî kahramanların suistimali, bunlar üzerinden “ya bizdensiniz ya da onlardan” mealinde toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup, iç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu dönemde, bölgemizdeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya dayalı emperyalist oyunun Türkiye’deki izdüşümünü teşkil etmektedir.

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ergen devrimciliği!

"NE BEKÇİDİR NE DE TÜRK GENÇLİĞİNİN LİDERİ..."

Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla, Türkiye’nin istikrar ve güven ortamına mugayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir’in bekçisi, ne Atatürk’ün mirasçısı, ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir. Bir dönem yönettiği CHP’de ortaya çıkan ve her biri ahlak ve etik sorunu olan meselelere karşı güçlü bir şekilde tavır almaktan imtina eden, partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense üstünü örtmeyi yeğleyen birisi Atatürk’ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz.

"ERGEN DEVRİMCİLİĞİ"

Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel’in; devlet adabından, CHP’nin tarihî ve kurumsal kimliğinden kopuk; Türk siyasî hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte “ergen devrimciliği” ne CHP, ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır."

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