Danıştay, kiralama yapan ev sahiplerine kesilen cezaların dayanağı olan genelge hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda; ek hizmet sunulmayan evlerin konaklama tesisi sayılmayacağı belirtildi.

Son yıllar en popüler konaklama seçeneklerinden biri de gidilen şehirlerde ev/oda kiralamak oldu. Bu hem insanların daha rahat etmesini hem de daha ekonomik bir şekilde tatilini geçirebilmesine olanak sağladı.

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YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Hem yurt dışı hem yurt içinde ev kiralama hizmeti sunan AIRBNB modeline yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomim'in haberine göre Maliye ve ev sahipleri arasındaki vergi anlaşmazlığında Danıştay, ev sahiplerine kesilen cezaların dayanağı olan genelge hakkında

yürütmeyi durdurma kararı verdi.

GERİYE DÖNÜK CEZALAR KESİLMİŞTİ

Söz konusu genelgeyle Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi alan herkes ticari mükellef sayılmıştı. Ve geriye dönük yüzde 20 KDV, gelir vergisi ve geçici vergi cezaları kesilmişti.

'EK HİZMET YOKSA KONAKLAMA TESİSİ SAYILAMAZ'

Bir mükellefin Danıştay'a dava açmasının ardından süreç başka bir boyuta taşındı. Danıştay ise kiralama faaliyetinin ticari kazanç sayılabilmesi için kahvaltı, ütü gibi hizmetlerin sunulduğu; otel ve apart gibi faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğine hükmetti. Böylece ek hizmet sunulmayan evlerin konaklama tesisi sayılmayacağı belirtilerek GİB'in genelgesiyle konaklama vergisine tabi tutulamayacağına varıldı.

Gözler şimdi yeniden Maliye'ye çevrildi. Bakanlığın karara itiraz etmesi bekleniyor.

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