Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin koruması olan Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, Suç Örgütü Daltonlar Çetesi üyeleri gündeme geldi. Can Polat saldırısı ardından Daltonlar Çetesi üyeleri tarafından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapıldı. Peki, Dalton Çetesi kim, Can Polat'ı kim-neden öldürdü? Can Polat cinayetinde adı geçen Daltonlar çetesi kim, haklarında neler biliniyor?

Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda koruması olan Can Polat, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 23 yaşındaki silahlı saldırgan gözaltına alındı.

Olayın faili merak edilirken, yeni nesil suç örgütü olarak bilinen Daltonlar Çetesi yeniden gündeme geldi. Çeteyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı hesaplar, Dilan Polat'ın şarkısı eşliğinde paylaşımlar yapmaya başladı. Söz konusu paylaşımlarda, kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla tanınan Beratcan Gökdemir'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafların kullanıldığı ve Dilan Polat'a ait bir şarkının yer aldığı görüldü. Ayrıca bazı gönderilerde sıranın Engin Polat'ta olduğu yönündeki iddialar da dikkat çekti.

Daltonlar Çetesi kim, Can Polat'ı kim-neden öldürdü? Daltonlar çetesi hakkında bilinenler

DALTONLAR ÇETESİ KİM, HAKLARIN NELER BİLİNİYOR?

Redkitler, Acunurlar ve Casperler gibi Daltonlar'ın adı da son yıllarda "yeni nesil suç örgütleri" arasında anılıyor.İddialara göre grup Barış Boyun suç örgütü adına çok sayıda silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemi gerçekleştirdi.

Çete, 1997 Batman doğumlu Can Dalton (Beratcan Gökdemir) tarafından yönetilmektedir. Bir dönem Barış Boyun'la yaptığı ittifakla dikkat çekti. Halil Ay ve Redkitler'e karşı yaptıkları motosikletli suikastlerle bilinmektedir. Dilan Polat ve Engin Polat'ın Banu Parlak'a ait güzellik salonunu kurşunlatması olayında, saldırının Daltonlar tarafından yapıldığı iddia edildi.

Son yıllarda örgüte yönelik çok sayıda operasyon yapıldı ve çok sayıda şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bültenle aranan “daltonlar” organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan, zehir taciri Atakan Avcı’yı Bulgaristan’dan Türkiye’ye geri getirdiklerini açıklamıştı.

Daltonlar Çetesi kim, Can Polat'ı kim-neden öldürdü? Daltonlar çetesi hakkında bilinenler



SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Örgütün, TikTok başta olmak üzere sosyal medyada "yüksek bir popüleriteye eriştiği" aktarılıyor. Grup mensuplarının sosyal medya hesaplarında kimisi silahlı bazı paylaşımlar yapması dikkat çekiyor.

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