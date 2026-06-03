Katılım bankaları, vade farksız finansman kampanyaları ile tüketicilerin ihtiyaçlarına çözümler getiriyor. Bu kapsamda Albaraka 140 bin TL ve Kuveyt Türk 100 bin TL’ye varan tutarlarda, sıfır kâr payı ve 5 aya varan taksitlerle finansman imkânları sunuyor.

Tüketiciler, son dönemde artan finansman maliyetleri karşısında yeni arayışlara yönelirken, bu konuda katılım bankaları da “vade farksız” finansman kampanyaları ile öne çıkıyor.

Albaraka tarafından sunulan kampanya kapsamında, bireysel tüketiciler için kâr payı ve vade farkı olmaksızın 140.000 TL’ye kadar destek sunuluyor.

3 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

Albaraka Mobil’den banka müşterisi olanlar, %0 kâr payı ile 40.000 TL’ye kadar Pratik Finansman Kart (harcama karşılığı ihtiyaç finansmanı) kullanabiliyor. 100.000 TL’ye varan seçili sektörlerde de vade farksız taksitli alışveriş fırsatından yararlanabiliyor. 40.000 TL’lik finansman, 3 aya varan ödemesiz dönem ve 4 taksitle avantaj sunuyor.

Tüketiciye vade farksız finansman! Limitler 140 bin TL’ye kadar yükseliyor

5 AYA KADAR VADE

Kuveyt Türk tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında ise 1 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında “Sağlam Kart Troy” başvurusu yapan müşteriler, 100.000 TL'ye kadar olan bir alışverişi, işlem sonrasında Kuveyt Türk Mobil üzerinden vade farksız 5 taksite bölebilecek.

HANGİ SEKTÖRLER?

Kampanyanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından taksit kısıtlaması kapsamında olmayan işlemler için geçerli olduğu belirtilerek, “Yasal düzenlemeler gereği telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, akaryakıt, fatura ödemeleri, kozmetik, ofis malzemesi, kuyum harcamaları, havayolları ve seyahat acenteleri (KKTC hariç), taşımacılık ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları, taksitlendirme uygulamasına dahil değildir” denildi.

Ayrıca kampanya kapsamında sigorta ve vergi ödemeleri de taksitlendirilmiyor.