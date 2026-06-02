Hayat Finans, 2026’nın ilk 4 ayında tüzel müşterilerine yaklaşık 13,2 milyar lira finansman sağladı. Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, dijital katılım bankacılığının işletmelere hız, erişilebilirlik ve öngörülebilirlik sağladığını belirterek “KOBİ’lerin finansman ihtiyacına günler içinde değil, dijital süreçler sayesinde anlık ve kolay erişilebilir biçimde cevap verebiliyoruz” dedi.

Katılım finans sektörü, son dönemde “dijital” bankaların da faaliyete başlamasıyla birlikte gelişimini hızla sürdürüyor. Bunlardan biri olan Hayat Finans, yılın ilk 4 ayında tüzel müşterilerine yaklaşık 13,2 milyar lira finansman sağladı.

Hayat Finans Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, dijital katılım bankacılığının işletmelere hız, erişilebilirlik ve öngörülebilirlik sağladığını belirterek “Bu yapının merkezinde KOBİ'ler yer alıyor. Tüzel bankacılığı, işletmelerin finansmana erişimini hızlandıran, iş süreçlerine entegre olan ve büyüme yolculuklarına eşlik eden yeni nesil bir modele dönüştürüyoruz” dedi.

DİJİTAL ORTAMDA ANLIK FİNANSMAN

İşletmelerin finansman ihtiyacına günler içinde değil, dijital süreçler sayesinde anlık ve kolay erişilebilir biçimde cevap verebildiklerini aktaran Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, “Bu yaklaşım, işletmelerin nakit akışını, tahsilat süreçlerini, teminat ihtiyaçlarını ve ticari döngüsünü bütüncül şekilde destekleyen bir finansal çözüm ortaklığı anlamına geliyor. Yılın ilk dört ayında tüzel müşterilerimize yaklaşık 13,2 milyar lira kredi sağlamamız, bu modelin sahadaki karşılığını gösteriyor. Yıl sonu hedeflerimiz doğrultusunda, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve reel ekonomiye katkımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ENTEGRE BİR BANKACILIK

Orta ölçekli işletmelerden mikro işletmelere, ihracatçı firmalardan e-ticaret firmalarına kadar geniş bir müşteri kitlesine ulaşan Hayat Finans; dijital teminat mektubu, evraksız finansman tahsisi, Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Business Kart, dış ticaret işlemleri ve gömülü finans çözümleriyle işletmelerin nakit akışı, yatırım planları ve ticari faaliyetlerine entegre bir bankacılık deneyimi sunuyor.

TİCARİ FAALİYETE DESTEK

Banka, veri odaklı değerlendirme modelleri ve gelişmiş dijital altyapısıyla, finansmana erişimde zorlanan işletmelerin sisteme dahil edilmesini öncelikleri arasında görüyor. Söz konusu yaklaşım, özellikle küçük ve mikro işletmeler için finansal kapsayıcılığı artırırken, ticari faaliyetlerin daha hızlı ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine destek oluyor.

