İş Sanat, yazın gelişini her yaştan sanatsevere ilham veren öğrenme programları ile kutluyor.

MURAT ÖZTEKİN - Galataport’ta kapılarını açan İş Vapur, sanatın farklı renklerinin keşfedileceği seminerlere ve çocukların hayal gücünü harekete geçiren renkli atölyelere ev sahipliği yapacak.

Burcu Ural Kopan, 6 Haziran ve 9 Haziran günleri 13.00’te düzenlenecek “Renklerin Dünyasına Yolculuk” atölyesinde, çocuklarla buluşacak.

7 Haziran 14.00’te sanatseverler, Figen Ayhan’ın anlatımıyla “İçinden Opera Geçen Filmler”i dinleyecek. Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı, şehrin ruhunda iz bırakan yapıların ve insanların hikâyelerini yönetmenler ve oyuncularla birlikte ele alacak.

10 Haziran 18.00’de başlayacak faaliyette, Federico Fellini’nin yönettiği “La Dolce Vita”, Audrey Hepburn’e ilk Oscar ödülünü kazandıran “Roman Holiday” ve Paolo Sorrentino’nun “La Grande Bellezza” filmleri eşliğinde Roma konuşulacak.

İstanbul’un saklı kalmış güzellikleri 14 Haziran 14.00’teki “Derya Deniz” başlıklı faaliyette ele alınacak.





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