Küresel piyasalarda İsviçreli bankacılık devi UBS'in ons altın fiyatlarına yönelik aşağı yönlü revizyonu ve fiyatların baskılanacağına dair tahminleri yatırımcıda paniğe neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, katıldığı canlı yayında hem Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik krizi değerlendirdi hem de altın yatırımcısının merakla beklediği kritik tarihleri açıkladı.

"SANKİ AMERİKA'YI İSRAİL YÖNETİYOR" Orta Doğu'da devam eden çözümsüzlüğün perde arkasına değinen Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD Başkanı'nın bölgedeki gelişmeler karşısındaki tavrına değindi. ABD'nin kasım ayında bir ara seçime gideceğini hatırlatan uzman isim, Washington'ın içeride tedirginliğe neden olmamak adına savaştan çekilmek istediğini ancak İsrail'in çatışmaları sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtti. Yıldırımtürk, "Amerika bu işten çekilmek istiyor ama İsrail de ısrarla bu işin devam etmesini isteyen bir tavır içinde. Dolayısıyla sanki Amerika'yı İsrail yönetiyormuş gibi bu konuda bir etkinlik görülüyor" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARIN GERİLEMESİ GEÇİCİ" Yıldırımtürk, hiçbir yatırım aracının sürekli yükselmeyeceğini, seneye çok hızlı başlayan altının hem yatırımcıyı hem de fiyatı biraz yorduğunu ifade etti.

Ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ay sonu kontrat işlemlerindeki teminat tamamlama satışlarından kaynaklandığını söyleyen uzman, şu öngörülerde bulundu: "4500 dolar ons seviyeleri teknik olarak oldukça önemli bir destek seviyesi. Geçici gerilemeler yaşansa da bu satışlar bittikten sonra altın tekrar yönünü yukarı çevirdi. Yaz ayları itibariyle, özellikle Haziran sonuna doğru bir toparlanma olabilir. Kısa süre içinde yeniden 4750 dolar seviyelerini göreceğimiz kanaatindeyim."

"ESAS YÜKSELİŞ AĞUSTOS ORTASINDA BAŞLAYACAK" Altının küresel piyasalarda gücünü korumasının temel nedeninin yüksek faizler ve enflasyon beklentisi olduğunu belirten Yıldırımtürk, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin dünyada enflasyon endişesini diri tuttuğunu vurguladı.

Uzman isim, altın için asıl büyük hareketliliğin başlayacağı dönemi ise şu sözlerle işaret etti: "Esas yükselişin ağustosun ortalarından itibaren Eylül ve Ekim aylarında yaşanacağını düşünüyorum. Geçen sene de benzer bir süreç işitmişti. O dönemde Amerika'da yapılacak senato tamamlama seçimlerinin neden olacağı belirsizlik doğrudan fiyatlara yansıyacaktır."

Dünyada doların yerine ikame edilecek yeni para arayışlarında altının her zaman ilk tercih olacağını ifade eden Yıldırımtürk, bireysel yatırımcıların yanı sıra en önemli alıcıların merkez bankaları olduğunu ve bu nedenle altının temel olarak güçlü görünümünü sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası