Türkiye’de sinema salonlarındaki gerilemeyi sayılar ortaya koydu.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımladığı istatistiklere göre ülkemizdeki sinema seyirci sayısı, 2025’te bir önceki seneye göre yüzde 15 azalışla 27 milyon 657 bin 591 kişi olarak kayıtlara geçti. Geçen sene 417’si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. Sinema salonu sayısı bir önceki sene 2 bin 776 iken 2025’te 2 bin 161’e düştü. Salonlardaki koltuk sayısı da 317 bin 274’ten 253 bin 364’e geriledi. Bütün rakamlar Türkiye’de sinema dünyasında yaşanan gerilemeyi çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

TİYATRO VE BALEDE FARKLI TABLO

Öte yandan aynı istatistiklere göre 2025’te Devlet Tiyatroları (DT) tarafından oynanan eser gösteri sayısı 6 bin 667, tiyatro seyirci sayısı ise 8 milyon 183 bin 257 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan çeviri eser seyirci sayısı %14 artarak 2 milyon 459 bin 735’e çıktı. Telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522’ye düştü. Son yıllarda bütçesi artırılan opera ve baledeki seyirci sayısı 511 bin 376 olurken gösteri sayısı da yüzde 21,8 yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası