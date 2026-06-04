Avrupa Birliği, plastik atıklarla mücadele kapsamında restoran ve kafelerde kullanılan tek kullanımlık ketçap, mayonez ve benzeri sos paketlerini yasaklama kararı aldı. Ağustos 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme, gıda sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Avrupa Birliği (AB), çevre kirliliği ve plastik atıkların azaltılmasına yönelik yeni bir adım attı. AB tarafından kabul edilen 2025/40 sayılı düzenleme kapsamında, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde kullanılan tek kullanımlık sos paketleri Ağustos 2026 itibarıyla yasaklanacak.

Yeni uygulamayla birlikte ketçap, mayonez, hardal, kahve kreması, şeker ve çeşitli baharatların tek kullanımlık ambalajlarda müşterilere sunulmasına son verilecek. İşletmeler, bu ürünleri yeniden kullanılabilir şişe ve kaplar aracılığıyla servis etmek zorunda kalacak.

Avrupada yeni dönem başlıyor! Ketçap ve mayonez paketleri tarihe karışıyor

PLASTİK ATIKLARIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

AB yetkilileri, düzenlemenin temel amacının ambalaj kaynaklı atıkları azaltmak olduğunu belirtiyor. Düzenleme metninde, özellikle paket servis yiyecek ve içecek sektörünün ambalaj atığı oluşumunda önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekilerek yeniden kullanım hedeflerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Yeni kurallarla birlikte tüketicilerin kendi kaplarını kullanarak yiyecek ve içecek satın alabilmelerinin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.

BAZI ALANLARDA İSTİSNA UYGULANACAK

Düzenleme her durumda geçerli olmayacak. Ek hazırlık gerektirmeden tüketilmeye hazır paket servis ürünleriyle birlikte verilen bazı tek kullanımlık paketler kullanılabilecek.

Ayrıca hastane, klinik ve huzurevi gibi hijyen ve güvenlik gerekliliklerinin ön planda olduğu sağlık kuruluşlarında da istisna uygulanabilecek.

KARAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Daily Mail'in haberine göre; AB’nin yeni düzenlemesi sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Kararı destekleyen kullanıcılar, tek kullanımlık paketlerin gereksiz atık oluşturduğunu ve kullanım açısından pratik olmadığını savundu.

Eleştirenler ise ortak kullanılan sos şişeleri ve dispenserlerin hijyen sorunlarına yol açabileceğini öne sürdü. Bazı kullanıcılar, Avrupa’nın daha öncelikli sorunları bulunduğunu belirterek düzenlemeyi gereksiz bulduklarını ifade etti.

Avrupada yeni dönem başlıyor! Ketçap ve mayonez paketleri tarihe karışıyor

AVRUPA GENELİNDE UYGULANACAK

Ağustos 2026’da yürürlüğe girecek uygulama, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren restoran, kafe ve benzeri işletmeleri kapsayacak. Düzenleme, AB’nin son yıllarda hayata geçirdiği plastik pipet, tek kullanımlık çatal-bıçak ve diğer plastik ürünlere yönelik kısıtlamaların devamı niteliğinde görülüyor.

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