Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de lider Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olduğu derbinin ardından değerlendirmeler yaptı. Sarı lacivertlilerin derbideki oyununu kabullenemediğini ve camianın bunu hak etmediğini kaydeden Dilmen, "İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat olamazdı, geçemezdi." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı.

"O OYUNLA ŞAMPİYONLUĞU KAYBETMESİNİ İSTERİM"

Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlup olduğu maçtaki oyununun kabullenemediğini söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor ki yıllardır olamıyor. Ben şampiyonluğun kaybedildiğine tabii ki üzülürüm. Fakat şampiyonluğun maçını İsmail Kartal'ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe'siyle şampiyonluğu kaybetmesini isterim. Tabii ki şampiyon olmasını isteriz ama oraya aynı ortamda gitti, rakip 6 puan önde ve aslında hepimiz kabullenmiştik. Ama bir şey vardı takımda. Geçmişe döndüğümüz zaman çok örneklerini veririm ama şu örneği veremem. Bakın 5-1 Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi yendi. Maçta Fenerbahçe'nin 6-7 tane net pozisyonu vardı. Tarihe geçecek bir skorla bitti. Ben 3-0'dan 4-3'ler vesaire 4-1 onlara falan girmeyeceğim daha. Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor." diye konuştu.

"KARTAL OLSA GALATASARAY BU KADAR RAHAT OLAMAZDI"

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sine karşı Galatasaray'ın bu kadar üstün olamayacağını belirten Rıdvan Dilmen, "Bu tartışmaları bir kenara bırakalım. İsmail Kartal da Aykut Kocaman da bizim arkadaşlarımız. Ayrıca iddia ediyorum İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat olamazdı, geçemezdi. Fenerbahçe, bu akşam diyelim Tedesco’yu gönderdi. İsmail Kartal’ı ya da Aykut Kocaman’ı getirdi. İyi mi kötü mü? Bu panikle kongre kararı alıp Ali Koç yönetiminin yaptığı hatayı yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.

"BU KONJONKTÜRDE OLMAZ"

Fenerbahçe'nin doğru yönlendirilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen tecrübeli futbol adamı, "Akil Fenerbahçeliler yıllardır hiçbir karşılık beklemeden Fenerbahçe için çalışanlar. Fenerbahçe’nin yıllardır yaptığı hatayı yapmayın. Tedesco değil, Jose Mourinho’yu getirdin bir şey olmadı. Pep City’i bıraksın gelsin yine bir şey olmaz. Fenerbahçe’nin bu konjonktürde olmaz. Fenerbahçe’de Aykut’la Oğuz gönderildi. Doğru karar da değildi. Acil eylem planı lazım. Mesele Sadettin Bey değil. Başka bir isim değil. Akil isimleri buyursun Fenerbahçe’ye yol göstersin." şeklinde konuştu.

