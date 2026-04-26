Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Talisca'nın kaçırdığı penaltı atışının kendileri için kırılma noktası olduğunu söyledi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e güvendiğini belirtti.

Bütün hafta boyunca olabilecek en iyi 11'i belirlediklerinin altını çizen Tedesco, "Kimin oynayacağına dair zar atmıyoruz. A oyuncusunu oynatırsanız, B oyuncusunu sonradan oyuna alacağınıza dair karar verirsiniz. Bugün goller bulmamız gerekiyordu. Geriden çıkabildik, Matteo'nun yardımıyla Galatasaray'ın baskısını kırdık. Bizim için penaltı, kırılma noktası oldu. Eğer golü bulsaydık işler daha kolay olurdu. Ama gol olmayınca işler bizim için zorlaştı. Sonrasında taç atışından gol yedik. Osimhen harika bir gol attı. Göğsüyle düzeltti, sonrasında diziyle vuruş yaptı. İkinci yarı bizler için daha zor oldu. Rakibimiz de çok iyi, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Penaltıdan yediğimiz golün ardından girdiğimiz net pozisyonlar vardı. İsmail'in, Musaba'nın, Cherif'in girdiği pozisyonlar vardı. Bugün gol atamamamız çok çılgınca geliyor. 3 gol yiyoruz ama gol atamıyoruz. Yazık oldu ama bunlar futbolun parçası." ifadelerini kullandı.

Skor 1-0 olmadan önce Galatasaray'ın yalnızca Sallai'yle 1 şut denemesi olduğunu söyleyen Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Konyaspor mücadelesinden dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda sahaya çıktıklarını söyledi.

Daha kompakt oynamaları gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Tedesco, "Bunu yapmadığınız zaman rakipler bize karşı daha kolay oynar. Talisca 10 numarada oynadı, Cherif 9 numarada oynadı, Kerem ve Nene'yi oynattık. Bugün sadece Musaba'yı ilk 11'e koyamadık. Herkesi 11'e koyarsanız yeni bir sistem yapmanız gerekiyor. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Ben oyuncularımı her zaman korurum. Kimse oyuncularımla arama giremez. Bir suçlu varsa, suçlu kişi benim. Kerem bugün savunma arkasına kaç koşu yaptı. Sanchez'le girdiği ikili mücadelelerde sürekli ayağa kalktı. Sidiki'nin kaçırdığı gol var ama arkaya nasıl koşular yaptığını görüyorum. Penaltıyı aldıran oyuncu da kendisiydi. Böyle bir sonuç olunca kafalarda çok soru işareti olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Domenico Tedesco

"ÖNEMLİ OLAN BEN DEĞİLİM, ÖNEMLİ OLAN TAKIM"

Devre arası transfer döneminde takımın çok iyi maçlar ortaya çıkarıp iyi sonuçlar aldığını söyleyen Tedesco, mevcut kadronun takımı bu noktaya kadar getirdiğini belirtti.

Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir ekip olduklarını vurgulayan Tedesco, şunları söyledi:

"3-0'dan sonra herkesin kafası eğilir ama ben soyunma odasına negatifliğin girmesine izin vermem. Ben Samandıra'da soyunma odasına girmiyorum. Çünkü orası oyuncuların özeli. Yapmamız gereken eğlenceyi yükseltip biraz pozitif olmak. Hatalar da bu oyunun parçası. Çaykur Rizespor maçında da Konyaspor maçında da hatalar oldu. Kimse bu hataları bilerek yapmıyor. Önemli olan kişi ben değilim. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bu değerlendirmeleri kazanınca da yapıyorum kaybedince de yapıyorum. Bir sonraki maç için doğru yolu bulmak isterim. Bir sonraki maçta yine iyi bir takımla oynayacağız. Bu sene bizim için tipik bir durum olan, eksik oyuncularımız olacak. Ederson, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür olmayacak. Bu sezon bunu birçok kez yaşadık. Sezonun son periyodu bizim için zor oldu. Yarın yeni bir gün bizim için. Önemli olan ben değilim, önemli olan takım."

Her zaman bir suçlu arandığını ve bu anlamda oyuncularının rahat bırakılmasını istediğini dile getiren Tedesco, "Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı rahat bırakın. Bu sezon oyuncuların çok fazla kafasına girdiniz. Kerem çok zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Geçen hafta sarı kart görüp buraya gelmeyebilirdi. Harika karakterlerden oluşan bir takımız. O yüzden oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktik yaklaşımımı eleştirin, bu benim suçum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin kalan 3 haftadaki şampiyonluk şansıyla ilgili yorum yapmayan Tedesco, işine odaklandığını belirtti.

"SAMANDIRA'NIN KAPALI BİR TESİS OLMASI BENİ MUTLU EDERDİ"

Başakşehir ve Konyaspor'la zorlu maçlara çıkacaklarının altını çizen Domenico Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başakşehir karşısında eksiklerimiz olacak. Sonrasında Konya'ya gideceğiz ve orada oynamak zor. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Transferlerle ilgili şu anda konuşmak doğru değil. Sezonun bitiminde neleri yapacağımızı düşüneceğiz. Ama asıl söylemek istediğim, Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir."

Haberle İlgili Daha Fazlası