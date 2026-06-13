Anadolu Ajansı
Çanakkale'de otomobil, tankere çarptı! 2 ölü, 2 yaralı
Çanakkale'de bir otomobil, LNG yüklü tankere arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Özetle DinleÇanakkale'de otomobil, tankere çarptı! 2 ölü, 2 ya...
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3. Sayfa 1 dk önce
Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil LNG yüklü tankere arkadan çarptı.
- Kaza Gelibolu yakınlarında meydana geldi.
- Otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K. hayatını kaybetti.
- Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
- Ağır yaralananlar ilk olarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Ağır yaralılar, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
- Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
2 KİŞİ AĞIR YARALI
Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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