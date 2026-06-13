Çanakkale'de bir otomobil, LNG yüklü tankere arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası