Renault’nun yeni modeli Boreal, Bursa’da banttan indi. C-SUV segmentindeki yeni model, Türkiye’nin yanı sıra 30’u aşkın ülkeye ihraç edilerek ekonomiye dev bir katkı sağlayacak.

OYAK Renault’nun 400 milyon euroluk dev yatırım planı kapsamında; Duster ve Clio 6’nın ardından merakla beklenen yeni C-SUV modeli Boreal banttan indi. Hibrit model seçeneği ile satışa sunulan yeni model, iç pazarın yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika’daki ülkelere ihraç edilerek ülke ekonomisine güçlü bir katkı sağlayacak.

OYAK Renault Bursa Fabrikalarında düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektöründeki tarihi büyümeye dikkat çekti. Son 23 yılda otomotiv üretiminin yıllık 357 binden 1,5 milyon adede yükseldiğini ve sektörün geçtiğimiz yıl 41,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdığını hatırlatan Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"2002’den günümüze, yatırım teşviklerimizle otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının toplam 1,4 trilyon lira yatırım büyüklüğüne sahip 3 bin 861 projesinin önünü açtık. Sektör oyuncularımızın toplam 57,3 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 5 projesini Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı’mıza dâhil ettik. Amacımız Türkiye’yi uluslararası yeni nesil mobilite yatırımlarının merkez üssü hâline getirmektir."

Dünyada tam elektrikli ve hibrit araçların küresel pazardaki payının son beş yılda yüzde 15’ten yüzde 35’e çıktığını vurgulayan Kacır, Türkiye’nin bu alanda dünya ortalamasını geride bıraktığını ifade etti. Kacır, “Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarında tam elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 9,3’ten yüzde 51’e yükseldi. Kurduğumuz şarj altyapısıyla üç yılda bağlantı noktasını 8 katına çıkardık; şu an 19 bin 300’ü hızlı olmak üzere 44 bin 400 şarj noktasına ulaşmış durumdayız” dedi.

TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPAN KAZANIR

Türkiye’nin; yerli veya yabancı hiçbir firmaya ayrımcılık yapmadığını ve kuralların herkes için adil işlediğini belirten Bakan Kacır, “Türkiye’ye güvenen, Türkiye’ye yatırım yapan hem kendisi kazanır hem Türkiye’ye kazandırır. Jeostratejik konumumuz ve sağlam sanayi altyapımızla yerli ve uluslararası yatırımların en isabetli adresi olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Modelin Türkiye pazarındaki stratejik önemine değinen MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ise Boreal ile 2027 yılı için iddialı bir hedef koydu. Tatoğlu, “Clio, Megane Sedan ve Duster ile Türkiye’nin en güçlü yerli ürün gamlarından birine sahibiz. Dördüncü yerli modelimiz olan Boreal ile pazardaki liderliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Güçlü tasarımı ve verimli motor seçenekleriyle bu modelin segmentte dengeleri değiştireceğine ve 2027 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Renault’dan 400 milyon euroluk dev adım: Yerli Boreal banttan indi

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet ise markanın Türkiye’ye yönelik yatırım kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Boreal, Türkiye otomotiv sanayiine olan sürekli yatırımlarımızın en güçlü göstergesidir. Daha önce de açıkladığımız gibi dört model için planladığımız 400 milyon avroluk yatırımı adım adım hayata geçiriyoruz. Elli beş yılı aşkın süredir güçlü bir iş birliği yürüttüğümüz yerel ortağımız OYAK ile birlikte, sektörün geleceğine yatırım yapmaya ve değer katmaya kararlıyız."

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

Renault’nun Türkiye’deki yatırım serüveni aslında köklü bir başarı hikâyesi. 2002 yılında yıllık 100 bin araç üreten Bursa tesisleri, bugün teşviklerin de desteğiyle üretimini 387 bin bandına taşımış durumda. Yıllık 390 bin araçlık toplam üretim kapasitesi ve 5 bini aşkın istihdamıyla ülkenin kalkınmasına omuz veren fabrika, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek geçtiğimiz yıl ekonomiye 4 milyar dolarlık devasa bir katkı sundu. Şimdi bu başarı hikayesine, Bursa’dan dünyaya uzanacak olan yeni Boreal modeli ekleniyor. Global pazarlar hedeflenerek üretilen araç, Avrupa başta olmak üzere 30’u aşkın ülkeye ihraç edilecek.

FİYATI 2 MİLYON 194 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye’de 1.3 turbo TCe EDC 145 hp benzinli motorun yanı sıra “full hybrid” E-Tech 160 hp motor seçeneğiyle de satışa sunulan Boreal’in fiyatı 2.194.000 TL’den başlıyor.

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