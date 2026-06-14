Erzurum'da çifte dehşet! Ölümden kaçarken feci şekilde öldü
Erzurum-Artvin kara yolunda freni boşalan tırın sürücüsü, kontrolünü kaybettiği araçtan atlayarak can verdi. Sürücüsüz kalan tırla çarpışmamak için manevra yapan bir otomobil ise şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine adrese giden sağlıkçılar yaralıları hastaneye kaldırdı.
- Kaza, Erzurum-Artvin kara yolunun Uzundere ilçesi geçişindeki Yedigöller mevkisinde meydana geldi.
- Rampadan aşağı seyir halindeki İran uyruklu tır sürücüsü, aracın teknik bir arıza sebebiyle freninin boşalması üzerine canını kurtarmak amacıyla hareket halindeki araçtan aşağı atladı.
- Karşı şeritteki otomobil, kontrolsüz gelen tırdan kaçınmak için ani manevra yaparak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kayalık alana uçtu.
- Kontrolsüz tır yol ortasında yan yatarak durabildi.
- Tırdan atlayan sürücünün olay yerinde vefat ettiği belirlendi.
- Kayalıklara uçan binek araçta bulunan 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Erzurum-Artvin kara yolunun Uzundere ilçesi geçişindeki Yedigöller mevkisinde meydana geldi. Rampadan aşağı seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücü idaresindeki tırın teknik bir arıza sebebiyle freni boşaldı.
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CANINI KURTARMAK İÇİN ATLADI, ÖLDÜ
Hızla hızlanan tırı kontrol edemeyeceğini anlayan İranlı sürücü, canını kurtarmak amacıyla hareket halindeki araçtan aşağı atladı. Sürücüsünün atlamasının ardından kontrolsüz ve hızla üzerlerine doğru gelen tırı fark eden karşı şeritteki araçtakiler büyük panik yaşadı.
TIRA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, YUVARLANDI
Tırla kafa kafaya çarpışmaktan kaçınmak için ani manevra yapan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kayalık alana uçtu. Kontrolsüz tır ise yol ortasında yan yatarak durabildi.
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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırdan atlayan sürücünün hayatını kaybettiği belirledi. Kayalıklara uçan binek araçta yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.