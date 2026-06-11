Anadolu Ajansı
Kayseri'de feci kaza! Arabalar çarpıştı, 3 ölü 5 de yaralı var
Kayseri'de iki arabanın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı. Feci kazada gelen ilk bilgilere göre 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Özetle DinleKayseri'de feci kaza! Arabalar çarpıştı, 3 ölü 5 d...
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3. Sayfa 2 dk önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- Kaza, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi.
- Y.B. idaresindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil çarpıştı.
- Kazada 3 kişi olay yerinde can verdi.
- Biri ağır 5 kişi ise yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Kaza Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Y.B'nin kullandığı 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
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Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ 5 YARALI VAR
Kazada araçlardaki 3 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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