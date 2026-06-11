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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, nişan töreninden dönen kişilerin bulunduğu otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anı ortaya çıktı. Samet Bulut ve Tahir Şan'ın yaşamını yitirdiği feci olayda; aracın aniden savrularak devrildiği o dehşet verici anlar ile kaza sonrası yaralıların yürek yakan feryatları, araçta bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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