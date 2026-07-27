Ankara’da bir eğlence mekanında cinsel amaçlı eğlenceler düzenlendiği ve müstehcen eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. İşletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahiplerinin beyanları, açık kaynak araştırmaları ile işletmenin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, müstehcen eğlencelerin organize edildiği ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MÜDÜRDEN ÇALIŞANLARA HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25/07/2026 tarihinde söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştır.

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TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, TCK'nin 226/2 ve 227/2. maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklanmaları talebiyle 27/07/2026 tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir."

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