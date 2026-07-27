Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in, Portekizli yıldız Rafael Leao'nun transferi için Milano'ya gittiği öne sürüldü. Bir süredir futbolcunun temsilcisiyle görüşen sarı lacivertlilerin, transferi netleştirmek için İtalyan ekibinin yöneticileriyle görüşeceği belirtildi.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı lacivertliler, Milan'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırdı.

KAMER, LEAO İÇİN MİLANO'DA

Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari'nin haberine göre; Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya iniş yaptı.

FENERBAHÇE LİMİTİNİ BELİRLEDİ

Sarı lacivertlilerin Rafael Leao transferini 40 milyon avro civarından bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedeflediği kaydedildi. Bir süredir oyuncunun temsilcisiyle görüşen Fenerbahçeli yöneticilerin, transfer şartlarını netleştirmek için AC Milan yönetimiyle yüz yüze görüşeceği belirtildi.

Rafael Leao

İTALYANLARIN BEKLENTİSİ 50 MİLYON

Milan'ın, bonuslarla birlikte en az 50 milyon avroluk bir bonservis bedeli talep ettiği ve kırmızı siyahlıların bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

MİLAN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen Rafael Leao'nun, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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