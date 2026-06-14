İstanbul Maltepe Sahil Yolu'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alırken, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Korku dolu anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Maltepe Sahil Yolu'nun Pendik istikametinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy yönünde seyreden bir otomobil, karşı yönden dönüş yapmak isteyen başka bir araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri kısa sürede alevlere teslim oldu.

OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak olası bir faciayı önledi.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazada araçlarda bulunan F.F. ve S.S. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası yaşanan panik ve otomobilin alev aldığı anlar, olay yerinden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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