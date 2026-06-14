Maltepe'deki feci kaza kask kamerasında! Otomobil saniyeler içinde alev aldı
İstanbul Maltepe Sahil Yolu'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alırken, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Korku dolu anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
- Kadıköy yönünde seyreden bir otomobil, karşı yönden dönüş yapmak isteyen başka bir araçla çarpıştı.
- Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri alevlere teslim oldu.
- Kazazedelerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
- Kazada toplam 4 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
- Kaza anı ve otomobilin alev aldığı anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Maltepe Sahil Yolu'nun Pendik istikametinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy yönünde seyreden bir otomobil, karşı yönden dönüş yapmak isteyen başka bir araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri kısa sürede alevlere teslim oldu.
OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak olası bir faciayı önledi.
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2'SİNİN DURUMU AĞIR
Kazada araçlarda bulunan F.F. ve S.S. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası yaşanan panik ve otomobilin alev aldığı anlar, olay yerinden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.