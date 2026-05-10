Türkiye Gazetesi
Jhon Duran'dan olay hareket: Fenerbahçelileri kızdırdı
Fenerbahçe'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle ara transferde Rus ekibi Zenit'e gönderdiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğenerek sarı lacivertli taraftarları kızdırdı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı kırmızılıların paylaşımını beğenerek dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu.
TEPKİ ÇEKEN BEĞENİ
Sezonun ilk yarısını sarı lacivertli formayla geçiren ve Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçında gol sevinci yaşayan Kolombiyalı futbolcu, sarı kırmızılıların şampiyonluk paylaşımını beğendi.
SANCHEZ'İN PAYLAŞIMINI DA BEĞENMİŞTİ
Kolombiyalı daha önce de vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımını beğenmişti. Jhon Duran'ın bu hareketi, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
