Fenerbahçe'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle ara transferde Rus ekibi Zenit'e gönderdiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğenerek sarı lacivertli taraftarları kızdırdı.

TEPKİ ÇEKEN BEĞENİ

Sezonun ilk yarısını sarı lacivertli formayla geçiren ve Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçında gol sevinci yaşayan Kolombiyalı futbolcu, sarı kırmızılıların şampiyonluk paylaşımını beğendi.

SANCHEZ'İN PAYLAŞIMINI DA BEĞENMİŞTİ

Kolombiyalı daha önce de vatandaşı Davinson Sanchez'in Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımını beğenmişti. Jhon Duran'ın bu hareketi, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

