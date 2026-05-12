Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için ikinci oturum heyecanı başladı. 2026-YÖKDİL/1 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi yılın ikinci sınavına çevrildi.

Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adaylar, “YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araltırmaya başladı. İşte, 2026-YÖKDİL/2 sınav ve başvuru tarihleri...

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-YÖKDİL/2 sınav ve başvuru tarihleri

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-YÖKDİL/2 sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 24 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 30 Haziran 2026 olarak açıklandı. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği 2026-YÖKDİL/2 sınavının tarihi de netleşti. ÖSYM takvimine göre yılın ikinci YÖKDİL oturumu 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YÖKDİL/2 sınavına katılacak adayların merak ettiği bir diğer konu ise sonuç tarihi oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Açıklanacak puanlar, akademik başvurular ve yabancı dil şartı aranan birçok alanda kullanılabilecek.

