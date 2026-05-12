Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mayıs 2026’da düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Adaylar, önceden belirlenen tarihte ÖGG sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 120. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitim Sınavı 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından gözler ÖGG sonuç duyurusuna çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan sınav ilanında sonuç tarihine de yer verilmişti.

120. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek.

Özel güvenlik sertifikası sınavında başarılı olmak için 100 soruluk temel eğitim sınavından en az 60 puan (60 doğru) almak gereklidir. Silahlı özel güvenlik adayları için bu şartın yanı sıra, 25 soruluk silah bilgisi ve 5 atıştan oluşan sınavın ortalamasının da en az 60 olması gerekir.

