Ümraniye’de soğuk algınlığı şikayetiyle özel bir tıp merkezinde serum verilen 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 14 gün sonra hayatını kaybetti. Yıldız’ın ailesi bazı verilerin değiştirildiğini, ilaç alerjisini söylemesine rağmen kızlarına yanlış tedavi yapıldığını iddia etti. İddiaya göre aynı merkezde şüpheli başka ölümler de gerçekleşti.

İstanbul Ümraniye’de 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 29 Mart'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Özel Tepe Tıp Merkezi'ne başvurdu. Penisilin alerjisi olduğunu söyleyen Yıldız’a laboratuvar teknikeri olduğu belirtilen bir kişi tarafından hazırlanan serum uygulandı. Genç kız serum sonrasında fenalaştı, kalbi durdu.

Korkunç 'ihmal' iddiası! Özel tıp merkezinde verilen serum Gamze Yılmazı hayattan koparttı

'YANLIŞ' TEDAVİ İDDİASI

Ümraniye Devlet Hastanesi'nde bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gamze Yıldız, hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün ardından merkezde bulunan nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği, Yıldız'a ilk müdahaleyi tesadüfen başka bir hastane doktorunun yaptığı, entübasyon işleminin hem yanlış hem de eksik yapıldığı iddia edildi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYITLAR DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Söz konusu tıp merkezinde daha önce de benzer sağlık skandallarının yaşandığı iddia eden Yıldız’ın ailesi olay saatlerine ilişkin kayıtlarda ciddi çelişkiler bulunduğunu ve bazı verilerin sonradan değiştirildiğini öne sürdü.

"BİZİ TEHDİT ETTİLER"

Acılı baba Neytullah Yıldız, hastane tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü:

Biz buraya birçok defa gelip bilgi almaya çalıştık ama silahlı kişiler 'Bir daha gelirseniz sizi vururuz' diyerek bizi tehdit ettiler. Bir de birçok insanın burada yaşadığı olaylar var ve birçok insan benzer şekilde ölmüş. Burası hala kapanmadı, Adli Tıp raporu bekleniliyor ama buradaki insanlar aynen işine devam ediyor. Gamze seruma alerjisi olduğunu söylüyor, 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar” diyerek Sağlık Bakanı'na seslendi.

“KIZIMIN TOPRAĞINA SARILIYORUM”

Gamze Yıldız'ın annesi Suna Doğantekin ise şunları söyledi:

Adalet Bakanıma, Sağlık Bakanıma sesleniyorum, kızımın toprağına sarılıyorum. Benim kızımı aldılar benden, ben de onların ceza almasını istiyorum. Dün de olmuştu, bir adam tesadüf geliyor, onun çocuğunun da dişi çekildikten sonra hayatını kaybediyor. Burası hala nasıl açık anlamıyorum. Kızımı toprağa vereli 14 gün oldu ve hala açık.

