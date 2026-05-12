Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, AA'nın "Spor Masası" programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, canlı yayında Vincenzo Montella ile ilgili net ifadeleri kullandı.

Ibrahim Hacıosmanoğlu

"MONTELLA'YI GÖNDERMEYİZ"

Hacıosmonoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim. Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa 2 maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella

"ÇİFT TAKIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK"

51 yaşındaki çalıştırıcıya verdiği cevabı aktaran TFF Başkanı, "Montella'ya 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik" ifadelerini kullandı.

