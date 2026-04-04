Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'deki Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hakemin konuşulmadığı ve hak eden takımın kazandığı bir müsabaka dileyen Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'la ilgili prim tartışmalarına da değindi. Hacıosmanoğlu, "Parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz." dedi.

"KİM HAK EDİYORSA O KAZANSIN"

Dev karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün. Kimsenin hakkı yenmesin. Sahada kim hak ediyorsa o kazansın." dedi.

"PARAYI MEZARA GÖTÜRMEYECEĞİZ"

Milli Takımla ilgili prim tartışmalarına değinen Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin. Çok değerli federasyon başkanları, Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyon başkanı beni aradı. 'Biz Türkiye'nin başarısını istiyoruz, gurur duyacağız' dediler. Kosova Federasyon başkanı başarılar diledi, 'Bizi mahçup etmeyin' dedi. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah kupayı almayı, alır geliriz inşallah." diye konuştu.

