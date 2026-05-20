İş Kanunu’na göre resmî tatillerde uygulanan çift yevmiye sistemi kapsamında çalışanlar, mayıs maaşlarında normal ücretlerine ek olarak önemli bir gelir elde edecek. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı’nda çalışan milyonlarca işçinin mayıs sonu itibarıyla maaşlarına 6,5 günlük ilave mesai ücreti yansıyacak.

CEMAL EMRE KURT - Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 milyon ücretli çalışan ve 7 milyon asgari ücretli bulunuyor. Üretim, hizmet ve perakende gibi kesintisiz faaliyet gösteren sektörlerde görev yapan milyonlarca işçi bu ödemelerden yararlanacak.

Asgari ücretli bir çalışanın günlük brüt ücreti yaklaşık 1.101 lira, net ücreti ise 935,85 lira. Kurban Bayramı süresince arefe günü yarım gün, bayramın dört günü tam gün olmak üzere toplam 4,5 gün üzerinden yapılan hesaplamaya göre, asgari ücretli bir çalışan yaklaşık 4 bin 950 lira brüt, kesintiler sonrası ise 4 bin 211 lira net ek gelir elde edecek.

Mayısta mesai yapanın yüzü gülecek! 1 Mayıs ve 19 Mayıs'tan sonra Kurban Bayramı da ek gelir olacak

6,5 GÜNDE YAKLAŞIK 6 BİN 100 LİRA

Mayıs ayındaki iki resmî tatil ile Kurban Bayramı’nın arefe dâhil 4,5 günlük süresi birlikte değerlendirildiğinde toplam 6,5 günlük ek mesai hakkı doğuyor. Buna göre söz konusu günlerin tamamında çalışan bir asgari ücretli, yaklaşık 7 bin lira brüt, kesintiler sonrası ise yaklaşık 6 bin 100 lira ek ödeme almaya hak kazanacak.

MAAŞA GÖRE NE KADAR MESAİ ÜCRETİ ALINACAK?

Net Maaş Günlük Net Ücret 4,5 Gün (Bayram) 6,5 Gün (Mayıs ayı) 40.000 TL 1.333 TL 6.000 TL 8.666 TL 50.000 TL 1.666 TL 7.500 TL 10.833 TL 60.000 TL 2.000 TL 9.000 TL 13.000 TL

