0850’li hatlarla dolandırıcılık yapanlar yaklaşan Kurban Bayramı’nı fırsat bildi. Geçtiğimiz gün Ankara’da 0850’li hatlar üzerinden vatandaşları arayarak milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin çökertilmesinin ardından, son dönemde birçok vatandaşın, “Kurban bağışı yapmak ister misiniz?”, “Adınıza yardım desteği tanımlandı”, “Kurban bağışından yararlanabilirsiniz” ya da “Hayır organizasyonu için destek olur musunuz?” gibi ifadelerle arandığı belirtildi.

GAMZE ERDOĞAN - Konuyu gazetemize değerlendiren adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Her 0850’li numara dolandırıcılık amacıyla kullanılmıyor. Çünkü bankalar, kargo şirketleri, sigorta firmaları, e-Ticaret platformları ve müşteri hizmetleri de 0850’li hatları yaygın şekilde kullanabiliyor. Bu sebeple sadece numaranın 0850 ile başlamasına bakarak ‘Bu kesin dolandırıcı’ demek doğru olmaz. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, arayan kişinin sizden ne istediği ve sizi hangi yöne yönlendirmeye çalıştığıdır” dedi.

0850’li hat tuzağına dikkat! Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılar işbaşında

RESMÎ KURUMLARA İTİBAR EDİN

Vatandaşların resmî kuruma itibar etmeleri gerektiğine dikkati çeken Kırık, “Telefonda söylenen bir hesap numarasına ya da gönderilen bir mesaja güvenerek işlem yapmak ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Özellikle sahte internet siteleri ve gerçek kurumların logolarını taklit eden sistemlerle insanlar kolayca kandırılabiliyor. Bu sebeple bağış yapılacak kurumun adını internetten araştırmak, resmî web adresine doğrudan giriş yapmak ve mümkünse çağrı merkezini kişinin kendisinin araması daha güvenli bir yöntem olacaktır. Kısacası telefonda size sunulan bilgiye değil, sizin doğruladığınız bilgiye güvenmeniz gerekir” diye konuştu.

NUMARALARI ENGELLEMEK MÜMKÜN

Aynı numaralar internet üzerinden pek çok defa şikâyet edildiyse vatandaşların bu numaraları şikâyet etme ve engelleme hakkının olduğunu hatırlatan Kırık, şöyle konuştu:

Akıllı telefonlarda spam arama engelleme ve bilinmeyen numaraları susturma özellikleri aktif hâle getirilebilir. iPhone ve Android cihazlarda yer alan filtreleme sistemleri sayesinde daha önce şikâyet edilmiş bazı numaralar otomatik olarak istenmeyen arama olarak görülebiliyor. Bunun yanında operatörlerin sunduğu istenmeyen arama engelleme hizmetlerinden yararlanmak da faydalı olabilir. Ayrıca sizi arayan 0850’li numarayı internetten aratıp daha önce şikâyet edilip edilmediğine bakmak da önemli bir güvenlik adımı... Eğer aynı numara hakkında çok sayıda dolandırıcılık, sahte bağış, para istedi gibi yorumlar varsa dikkatli olunmalı.

