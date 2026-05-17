Milyonlarca emekliye 4 bin lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi ile maaşlar bugün itibarıyla yatırılmaya başlıyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeler takvime göre hesaplarda olacak, iki bayramda emeklilere yapılacak toplam destek 130 milyar lirayı aşacak.

CEMAL EMRE KURT - Türkiye genelindeki yaklaşık 17,7 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi bugün ödenmeye başlıyor. Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 65 milyar lira ödeme yapılırken, benzer büyüklükteki ikinci ödeme bayram öncesinde hesaplarda olacak.

4 bin lira olarak yatırılacak ödemelerle birlikte iki bayramda emekliye ödenecek toplam tutar 130 milyar lirayı aşacak. Takvime göre SSK kapsamında maaşını 17-22 Mayıs arasında alanlar ikramiyelerini kendi ödeme günlerinde alacak. 23-24 Mayıs’ta alanlara 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs’ta alanlara ise 22 Mayıs’ta ödeme yapılacak. BAĞ-KUR kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs’ta ikramiyeleri yatırılacak.

Çifte bayram! Emekli ikramiyesi ve maaşlar bugün hesapta

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ise bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Böylece emeklilerin alışveriş ve bayram harcamalarına destek sağlanacak.

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında ikramiyeden faydalanacak. Bu doğrultuda yüzde 75 hisseye sahip olanlara 3 bin lira, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin lira, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise 1.000 lira ödeme yapılacak.

8 YILDA 430 MİLYAR TL BAYRAM İKRAMİYESİ

2018-2025 döneminde emeklilere ödenen toplam bayram ikramiyesi yaklaşık 430 milyar lirayı buldu. 2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ödemeleri de dâhil edildiğinde toplam tutarın 560 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.

Yıl İkramiye tutarı İki bayram ödemesi 2018 1.000 TL 24 milyar TL 2019 1.000 TL 25 milyar TL 2020 1.000 TL 27 milyar TL 2021 1.100 TL 30 milyar TL 2022 1.100 TL 31 milyar TL 2023 2.000 TL 64 milyar TL 2024 3.000 TL 100 milyar TL 2025 4.000 TL 130 milyar TL 2026 4.000 TL 130 milyar TL

